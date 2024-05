Tajani | Non confondiamo la teoria gender con i diritti

(Di sabato 18 maggio 2024) “Nonladelcon idelle coppie omosessuali, idelle persone omosessuali”. Queste le parole del vicepremier e ministro degli Esteri Antonioraccolte dall’Ansa a margine di un evento elettorale a Verbania. “Ieri ho ricevuto al ministero l’associazione interna che riunisce queste persone, ho ribadito che per me ogni persona ha il diritto di esprimersi – le sue parole -. Lanon c’entra nulla. Io ho la stessa posizione che ha avuto il presidente del Consiglio nella sua dichiarazione”.

