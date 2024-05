Commento al Vangelo secondo Giovanni 15,26-27;16,12-15

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 18 maggio 2024) Il cinquantesimo giorno partendo dalla Pasqua la Chiesa celebra la solennità della Pentecoste. In questa domenica ricordiamo: “Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi” (Atti 2, 1-4). Il fuoco della Spirito Santo scende sugli apostoli consacrandoli e abilitandoli ad essere annunciatori della Parola di salvezza, la Buona Notizia consegnata da Gesù affinché ogni uomo e donna sulla Terra, per ogni generazione, avesse la consapevolezza che Dio è Amore infinito e ...