Pensione a 74 anni - Iva al 24 - tagli… Le ricette dell’Europa che terrorizzano l’Italia

Se nel 2024 avrete 60 anni allora potete prepararvi alla pensione . Il 2026 sarà l’anno in cui uscire dal mondo del lavoro. Sognate la pensione ma temete che l’attesa sia ancora molto lunga? Per la pensione di vecchiaia in effetti servono 67 anni ...

Malattie infettive, il primario Amadio va in pensione: "Lascio il reparto in ottime mani" - Malattie infettive, il primario Amadio va in pensione: "Lascio il reparto in ottime mani" - "Questo reparto è cresciuto molto negli anni - il punto di Amadio - e gode di un pool di professionisti di assoluto livello che sapranno brillare anche in futuro. Negli anni abbiamo affrontato ...

Pensioni, “con la riforma al lavoro anche dopo i 65 anni”. Ecco chi l’ha detto (e perché ha ragione) - Pensioni, “con la riforma al lavoro anche dopo i 65 anni”. Ecco chi l’ha detto (e perché ha ragione) - Serve una riforma delle pensioni che consenta alle persone di lavorare anche dopo i 65 anni. A dichiararlo è Alberto Brambilla (Centro Studi Itinerari Previdenziali): ecco perché ha ragione.

64 anni per la pensione Non per tutti! Ecco perché alcuni dovranno lavorare fino a 71 anni - 64 anni per la pensione Non per tutti! Ecco perché alcuni dovranno lavorare fino a 71 anni - pensione a 64 anni o 71 anni Requisiti per la pensione a 64 anni per i contributivi puri: ecco come evitare di lavorare fino a 71 anni.