Meloni | fiera lavoro governo per Forti

(Di sabato 18 maggio 2024) 13.10 "Chicoè tornato in Italia.deldelitaliano.Ci tengo a ringraziare nuovamente la diplomazia italiana e le autorità degli Stati Uniti per la loro collaborazione". Così la premier, che all'aeroporto di Pratica di Mare ha incontrato il 65enne trentino, condannato all'ergastolo in Usa per omicidio. Anche il ministro della Giustizia Nordio sottolinea che "è un giorno di soddisfazione e gioia per l'intero Paese. Uno straordinario traguardo politico e diplomatico".

Chico Forti , imprenditore trentino di 65 anni, è tornato in Italia dopo 24 anni di detenzione in Florida. Qui sconterà il resto della sua pena. Giorgia Meloni ha rivendicato il successo dell'operazione per far tornare Forti , dicendo che è stato ...

Meloni, su Forti fiera del lavoro del governo, grazie a Usa - meloni, su Forti fiera del lavoro del governo, grazie a Usa - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...

“Erbacce in via Marinai Alliata, impossibile camminare sul marciapiede” - “Erbacce in via Marinai Alliata, impossibile camminare sul marciapiede” - Oggi esco per fare una passeggiata fino all’ inizio di via Marinai Alliata in attesa che passasse il mio ragazzo a prendermi e mi accorgo che effettivamente era impossibile camminare sul marciapiede i ...

La Meloni accoglie all'aeroporto di Pratica di Mare il ritorno in Italia... di un ergastolano! - La meloni accoglie all'aeroporto di Pratica di Mare il ritorno in Italia... di un ergastolano! - Chico Forti è atterrato all’aeroporto di Pratica di Mare su un Falcon dell’Aeronautica Militare. Ad accogliere il 65enne trentino, condannato all'ergastonolo negli Stati Uniti d'America, la presidente ...