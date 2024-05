Juventus - Giuntoli mette la freccia su Milan e Inter per Thuram

Giuntoli e il futuro Juve in 10 giorni: Saputo, ultimo tentativo per Motta - giuntoli e il futuro Juve in 10 giorni: Saputo, ultimo tentativo per Motta - Il dirigente bianconero è il regista di un film che non dovrebbe prevedere colpi di scena: l'ex Inter e Psg è il prescelto per iniziare il nuovo ciclo bianconero. Ma il presidente del Bologna non si è ...

Sandro Veronesi: 'Ad Allegri dico solo grazie. Motta una scommessa, un De Zerbi no' - Sandro Veronesi: 'Ad Allegri dico solo grazie. Motta una scommessa, un De Zerbi no' - che ha detto la sua sulle ultime vicende di casa juventus a partire dall'esonero di Massimiliano Allegri: "Probabilmente c’è un intercorso di mesi tra lui e giuntoli", il suo pensiero. "Allegri è ...