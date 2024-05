La Ferrari sogna a Imola - Fiorio | Gap colmato con la Red Bull? Vi dico che…

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 18 maggio 2024) L’ex pilota Alexin esclusiva ai nostri microfoni sulla: “Il venerdì ha dato dei segnali assolutamente positivi, ma…”. L’appuntamento cerchiato in rosso sul calendario dallaerae le prime sensazioni sono assolutamente positive. Gli aggiornamenti portati per questo weekend hanno dato risposte positive (almeno fino alle prime due sessioni di prove libere) ed ora a Maranello siuna vittoria sul circuito di casa. Lain grande a– Notizie.com – © LapresseAttenzione, però, a sottovalutare Rede McLaren. E’ vero che la scuderia campione del mondo è sembrata in grossa difficoltà soprattutto nel settore centrale, ma Verstappen già in passato è riuscito nel ...