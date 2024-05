Vigile di Mortara ucciso da un colpo di pistola | indagata la fidanzata di Christian Rovida

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 18 maggio 2024) Gropello Cairoli, 18 maggio 2024 – Arriverà nella giornata di oggi, sabato 18 maggio, il chiarimento definitivo sulla vicenda della tragica morte di, 22 anni, agente della polizia locale dinel tardo pomeriggio di venerdì scorso da undiche lo ha colpito al cuore. L’arma è una Glock40, in dotazione al corpo. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto, se cioè a premere il grilletto per una tragica fatalità sia stato il giovane oppure la, studentessa di 19 anni, che da quello che si apprende risulta. Il fatto è accaduto nella villetta di via Nuvolari alla località Cielo Alto, una sorta di quartierino residenziale sulla via per Zerbolò, nel comune di Gropello Cairoli. Lo sparo e il ...