Rovazzi e il finto furto - il questore Giuseppe Petronzi | Irrispettoso di Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 18 maggio 2024), 18 maggio 2024 – Il video promozionale di Fabioin cui ha simulato undi telefonino in centro afa ancora discutere. Dopo le critiche del sindaco Beppe Sala e le dichiarazioni dell’assessore Pierfrancesco Maran che ventilava la possibilità di querelare lo youtuber per danno d’immagine, adesso interviene iluscente. Il quale, come chi l'ha preceduto, non ha certo parole d’elogio per, che successivamente ha rivelato di aver inscenato ilper lanciare il suo nuovo singolo “Maranza”. Le critiche Nel giorno del saluto alla città – verrà sostituito da Bruno Megale – il dirigente ha voluto dedicare un passaggio del suo discorso finale allo “show” di ...