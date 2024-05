Padel - la FIP si allarga | entrano altre dieci nazioni

(Di sabato 18 maggio 2024) Considerata la tappa di Premierad Asuncion, la FIP (federazione internazionale di) ha organizzato una riunione per studiare l’andamento delle cose e capire dove si potesse migliorare o cosa si dovesse sistemare. Tra i punti all’ordine del giorno vi era anche l’eventuale registrazione e approvazione dell’ingresso di10 federazioni nazionali all’interno del nucleo internazionale. Elemento che è avvenuto senza problemi e che quindi ha consentito alla FIP dirsi e alla disciplina sportiva di espandersi ancora di più., l’Africa si prende la scena: ecco lenuovedentro la FIP Sono in prevalenzaafricane quelle che hanno fatto richiesta per l’adesione alla FIP, ma non solo. Anzi, il nucleo principale ...

Internazionali tennis, dal prossimo anno gli impianti al Foro Italico si allargano - Internazionali tennis, dal prossimo anno gli impianti al Foro Italico si allargano - Anche chi segue il tennis e non il gossip ieri avrebbe potuto riconoscere al Foro Italico, durante gli Internazionali BNL d’Italia, due celebrità tra le più popolari in ...

Il futuro dei social È l’attualità: "Italia in ritardo, ma non sui valori": "Il web ha allargato il mio pubblico" - Il futuro dei social È l’attualità: "Italia in ritardo, ma non sui valori": "Il web ha allargato il mio pubblico" - L’imprenditrice digitale ed esperta di influencer marketing Irene Jin e l’imitatore e showman. David Pratelli ospiti del secondo appuntamento della nostra rassegna in Largo Ciro Menotti . .

Il trionfo azzurro in Coppa Davis del 2023 diventa un francobollo celebrativo - Il trionfo azzurro in Coppa Davis del 2023 diventa un francobollo celebrativo - La vittoria italiana in Coppa Davis avvenuta al ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ di Malaga nel novembre 2023 diventa un francobollo. La grafica stilizzata su uno sfondo bianco, mostra i ...