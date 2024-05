Chico Forti è arrivato in Italia | atterrato - Meloni a Pratica di Mare

(Adnkronos) – L'imprenditore trentino da tempo detenuto in Florida, Chico Forti , è rientrato in Italia . È atterrato questa mattina con volo dell’Aeronautica Militare all’aeroporto militare di Pratica di Mare, dove ha incontrato il Presidente del ...

Chico Forti , imprenditore trentino di 65 anni, è tornato in Italia dopo 24 anni di detenzione in Florida. Qui sconterà il resto della sua pena. Giorgia Meloni ha rivendicato il successo dell'operazione per far tornare Forti , dicendo che è stato ...

