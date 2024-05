Chico Forti è arrivato in Italia:all’aeroporto militare di Pratica di Mare è stato accolto dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni - Chico forti è arrivato in Italia:all’aeroporto militare di Pratica di Mare è stato accolto dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni - Atterrato a Pratica di Mare, accolto da Meloni Chico forti, l'imprenditore trentino detenuto per 24 anni in una prigione della Florida, è finalmente rientrato in Italia. Il suo arrivo è avvenuto all'a ...

