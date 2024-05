Stati Uniti verso la guerra civile Allarme choc del miliardario Usa | Siamo sull’orlo del baratro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 18 maggio 2024) Ray Dalio non è un personaggio qualunque, ma un investitorenonché fondatore di Bridgewater Associates, il più grande Hedge Fund del mondo. L’intervista che ha rilasciato qualche giorno fa al quotidiano Financial Times non ha ricevuto, almeno all’estero, l’attenzione che invece merita. Perché Dalio, 74enne di New York e fra gli uomini più importanti d’America, ha lanciato unscioccante. “del“, ha detto il magnate della Finanza. Che ha spiegato come la situazione in America sia esplosiva, fra tensioni sociali e povertà dilagante. Persino McDonald’s, per molti americani, è diventato troppo caro, tanto da dover “inventare” un menu da 5 dollari per i clienti meno abbienti. Qundi, secondo il, le prossime elezioni presidenziali saranno ...