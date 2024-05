Chi è Giulia Berdini - vedova Di Mare L’amore sbocciato a Saxa Rubra

(Di sabato 18 maggio 2024) Roma, 18 maggio 2024 - Franco Diha passato gli ultimi anni della sua vita a fianco della donna che amava, e che come mostrato dal fratello Gino, aveva sposato proprio due giorni prima di morire per le complicazioni di un mesotelioma. La moglie del giornalista morto per un mesotelioma è, ristoratrice romana di 33 anni, sua compagna da otto anni. Nata il 24 novembre 1992, stando ai suoi profili social, ha frequentato il Liceo Classico Seneca di Roma. Dal 2010 lavora per un servizio catering della Capitale, attualmente in qualità di manager. L'azienda gestisce punti ristoro in diversi uffici, tra cui la sede dell'Istat, l'Università La Sapienza e gli studi Rai di. Proprio quiavrebbe incontrato Diper la prima volta. ...

Franco Di Mare è morto venerdì 17 maggio a 68 anni. Il giornalista non ha voluto la camera ardente e i funerali si terranno lunedì Franco Di Mare non ha voluto per sé la camera ardente . L’inviato Rai, che è deceduto ieri a Roma nell’appartamento ...

Due giorni prima di morire , Franco Di Mare ha sposato Giulia Berdini, la fidanzata rimasta accanto a lui per sette anni e con la quale ha condiviso il dolore della malattia. Il giornalista ex Rai, in passato inviato di guerra, aveva deciso di ...

Ciriani, l'agricoltura per il Governo è assolutamente centrale - Ciriani, l'agricoltura per il Governo è assolutamente centrale - "Per il Governo è assolutamente centrale il ruolo dell'agricoltura e dell'imprenditore agricolo e noi siamo qui per ribadirlo. Agricoltura come difesa del territorio, del paesaggio e dell'ambiente". ( ...

Franco Di Mare, come è morto e come si è ammalato: l'amianto, le missioni di guerra e il tumore raro - Franco Di mare, come è morto e come si è ammalato: l'amianto, le missioni di guerra e il tumore raro - Piena giustizia. È ciò che chiede la famiglia di Franco Di mare, il giornalista Rai morto a 68 anni. «È inaccettabile morire così, i responsabili ...

Morte Franco Di Mare, 2 giorni prima il matrimonio con la compagna 33enne - Morte Franco Di mare, 2 giorni prima il matrimonio con la compagna 33enne - delle sorelle e del fratello e dall'affetto degli amici più cari oggi a Roma si è spento il giornalista Franco Di mare. Seguirà comunicazione per le esequie”. Due giorni prima del decesso, il 15 ...