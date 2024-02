SGE | Come Cambierà per Tutti il Modo di Cercare su Google

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 16 febbraio 2024)lancia la Search Generative Experience (SGE), unendo alla sua pagina di risultati di ricerca (SERP) le risposte create dall'intelligenza artificiale generativa. Scopriamo le ultime innovazioni. Negli ultimi anni, i progressi nell'AI hanno migliorato significativamente la ricerca. Nel 2019,ha implementato BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) nel ranking di ricerca, consentendo di comprendere le parole nel contesto in cui vengono usate. Ciò ha permesso agli utenti di effettuare ricerche più lunghe e conversazionali, ottenendo risultati più pertinenti.ha poi applicato modelli di linguaggio più potenti,il Multitask Unified Model (MUM), 1.000 volte più potente di BERT, addestrato in 75 lingue e in diversi compiti simultaneamente, e multimodale. MUM è stato ...