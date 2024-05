Milano Malpensa - motore dell’aereo in avaria poco dopo il decollo | atterraggio notturno d’emergenza

(Di sabato 18 maggio 2024) Un aereo della compagnia Turkish Airlines ha compiuto unall’aeroporto diaver avuto un’ad uno dei motori. L’imprevisto è avvenuto venerdì sera intorno alle 20,che il velivolo era decollato dallo scalo milanese. Secondo le prime ricostruzioni, l’allarme per ilinè scattato a pochi minuti dalla partenza. I piloti hanno contattato la torre operativa, che ha immediatamente attivato i protocolli di sicurezza. Sulla pista disono arrivati cinque mezzi sanitari di soccorso e i vigili del fuoco, mobilitati a scopo precauzionale. Fortunatamente, l’è avvenuto in totale sicurezza e senza ...

Il focus resta sulle banche centrali, attenzione anche ai dati sull’inflazione Ue. Euro stabile sul dollaro, petrolio ancora in rialzo. Spread poco mosso in area 130 punti

Pochi spunti sui mercati azionari del Vecchio continente anche dopo la partenza di Wall street : la Borsa migliore è quella di Madrid che sale dello 0,1%, con Milano e Francoforte in calo speculare dello 0,1%. In ribasso dello 0,2% Londra, mentre è ...

Torino-Milan, dove vederla in streaming e in tv - Torino-Milan, dove vederla in streaming e in tv - Sabato sera all'Olimpico di Torino. Alle 20,45 scendono in campo i granata di Juric e il Milan, ovviamente con obiettivi diversi. Il Torino sogna un posto in Europa, mentre i rossoneri devono blindare ...

Greta Rossetti a cena con Sergio D'Ottavi: «Cucina lui... vi fidate». La reazione di Josh Rossetti e Monia La Ferrera - Greta Rossetti a cena con Sergio D'Ottavi: «Cucina lui... vi fidate». La reazione di Josh Rossetti e Monia La Ferrera - dopo la breve vacanza della settimana scorsa a Sabaudia, si sono ritrovati a milano. Con loro ci sono anche il fratello di lei, Josh insieme alla fidanzata Monia La Ferrera. I quattro hanno deciso di ...

Da Roma a Leuca a piedi per raccogliere fondi per la Sla: il viaggio di Valenzisi passa per Bari - Da Roma a Leuca a piedi per raccogliere fondi per la Sla: il viaggio di Valenzisi passa per Bari - "Non si tratta del primo viaggio di questo tipo - racconta Valenzisi - dopo il 2022 decisi di raggiungere Roma da milano, ma cercavo una causa a cui legare questo evento. Poi un amico mi ha parlato ...