Il giovane ingegnere della Lamborghini Mauro Carminati è morto in Scozia , ad Edimburgo , durante una vacanza per un'infezione alla gamba . Una morte improvvisa quella ha colto il 32enne, che si trovava nel Paese per il ponte del 1 maggio. Quella che ...

I 30 anni “leopardati” di Elettra Lamborghini: la festa a tema animalier in coordinato con Afrojack - I 30 anni “leopardati” di Elettra lamborghini: la festa a tema animalier in coordinato con Afrojack - La festa per i 30 anni di Elettra lamborghini si è tenuta a Officina Milano, è lì che la cantante ha riservato un'intera sala per accogliere gli amici e le persone care. Naturalmente ha chiesto un ...

Gulf Land Property Developers annuncia la costruzione di nuove residenze di lusso a Dubai in collaborazione con il Gruppo Tonino Lamborghini - Gulf Land Property Developers annuncia la costruzione di nuove residenze di lusso a Dubai in collaborazione con il Gruppo Tonino lamborghini - Gulf Land Property Developers ha recentemente annunciato la sua collaborazione con il Gruppo Tonino lamborghini per la costruzione di una comunità residenziale di lusso nel cuore di Dubai. Questo ...