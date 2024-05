Deriva autoritaria

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 18 maggio 2024) La Meloni va avanti col progetto del premierato che, secondo me, deturperà lo Stato democratico come l’abbiamo conosciuto negli ultimi 75 anni. Vinicio Romei via email Gentile lettore, lei ha del tutto ragione. Per avere mano libera dalla Lega sul premierato, la Meloni ha accettato l’Autonomia differenziata che in passato aveva osteggiato (è un altro dei suoi voltafaccia). Tale riforma delegherà alle Regioni (“Carrozzoni che vanno aboliti!” gridava in passato la Giorgia mito dei voltagabbana) poteri vitali oggi in mano allo Stato, con grandi vantaggi per le regioni ricche (il Nord) a danno di quelle povere (il Sud). Sarà scardinata di fatto l’unità d’Italia. Quanto al premierato, è il sogno di sovvertire l’ordinamento nato dalla caduta del fascismo. Il substrato postfascista, conscio o inconscio che sia, riemerge qui nelle scelte dei Fratelli d’Italia e dei loro sciagurati alleati, ...