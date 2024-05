Un problema tira l’altro Cosa c’è dietro il non voto degli italiani secondo Sisci

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 18 maggio 2024) La recente raccomandazione del presidente Sergio Mattarella di andare a votare alle elezioni europee di giugno è cruciale. Ci ricorda un fondamentale diritto di cui alcuni Paesi sono privi. Ciò detto ormai da oltre dieci anni, un periodo molto lungo, circa il 50%non votano. Quali che siano le ragioni, questa è la scelta. Tanti altri poi votano con sempre meno convinzione. È una maggioranza contro tutti i partiti in parlamento. I motivi sono facili: gli elettori non vanno alle urne perché non sono interessati, pensano che la loro scelta non conti, perché non si sentono atti dai candidati. Se abbiamo fame mangiamo, ma se il cibo pensiamo sia avvelenato, per quanta fame abbiamo, non mangiamo. Al di là dei giusti inviti a votare c’è ormai un vecchiodi offerta politica che non è stato risolto. ...