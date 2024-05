Fleximan - 42enne indagato era stato segretario provinciale di Forza Nuova

(Adnkronos) – Si chiama Enrico Mantoan, 42 anni, operaio manutentore di un’azienda del gas, il presunto Fleximan indagato dalla procura di Rovigo. L’uomo, ex vigile del fuoco, era stato anche il segretario provinciale di Forza Nuova . Mantoan fino a ...

E alla fine Fleximan è stato preso. L'uomo diventato eroe per via dei suoi colpi ai danni degli autovelox è stato denunciato dai carabinieri. Da quanto si apprende si tratterebbe di un uomo di 42enne originario di Padova ma residente in Polesine. ...