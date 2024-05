L’esercito francese addestra un’unità di esploratori super segreti in Estonia

(Di sabato 18 maggio 2024) Secondo quanto riferito da radio RTL,standodi” inper un eventuale aiuto all’Ucraina.scout? Radio RTL ha riferito che le forze armate francesi stanno preparando una nuova unità di scout per sostenere eventuali operazioni offensive in Ucraina. Secondo quanto riferito, i membri

Via putinismo e gretinismo: così Wilders rottama le follie franco - tedesche - Musso - ... che deve restare alla Nato con tanti saluti all' esercito ... in un contesto nel quale l'abbandono del putinismo ha significato la ... Crisi di nervi francese Fin qui l'accordo politico olandese. Facile ...

Cesari, populisti e caporali di giornata. Quando i generali si buttano in politica - ...fu quello di Ferdinand Foch artefice della vittoria francese ... ebbe un ruolo centrale negli accordi per l'indipendenza dell'Algeria, ... Francisco Franco nel 1936 guidò la rivolta dell'esercito contro ...