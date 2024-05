Fumetto sul bradisismo distribuito nelle scuole dei Campi Flegrei

(Di sabato 18 maggio 2024) E’ statodella ‘zona rossa’ deiil“L’Attimo decisivo” dedicato alla crisi bradisismica e al rischio vulcanico nell’area. È in distribuzionesecondarie della ‘zona rossa’ deiil“L’Attimo decisivo“, dal titolo “La virgola“, dedicato alla crisi bradisismica in atto e al rischio vulcanico nell’area.

Pozzuoli: come difendersi dal bradisismo, un fumetto aiuterà i bambini - Pozzuoli: come difendersi dal bradisismo, un fumetto aiuterà i bambini - Lo squillo di un telefono che lancia un alert e poi quattro ragazzini che spiegano ai loro coetanei cosa fare e, soprattutto, cosa evitare nel momento di una scossa sismica o in caso ...

