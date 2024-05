Genitori dormono a scuola per fare la guardia alle aule | troppi furti e danneggiamenti negli istituti del quartiere

Un bimbo di 10 anni si è suicida to lo scorso 5 maggio a Greenfield, in Indiana (USA). I genitori hanno denunciato che fosse vittima di bullismo a scuola : "Lo prendevano in giro per gli occhiali , all'inizio, poi hanno iniziato con i denti , ed è ...

Effetto Giò, una nuova serie fra sport ed amicizia su Rai Gulp - Effetto Giò, una nuova serie fra sport ed amicizia su Rai Gulp - Il nuovo inizio Un nuovo inizio per Giò, che deve metter via il dolore per la scomparsa dei suoi genitori e la nostalgia per la pallavolo ... grazie ai suoi nuovi compagni di scuola, Giò ritrova la ...

Parcheggio selvaggio a Montesanto ambulanze intrappolate dalle auto. I residenti: “Smog e caos: intervenite” - Parcheggio selvaggio a Montesanto ambulanze intrappolate dalle auto. I residenti: “Smog e caos: intervenite” - «Senza di questa, chiunque ha un’auto entra a Montesanto in cerca di parcheggio», spiegano alcuni genitori dinanzi alla scuola “Oberdan-Foscolo” e al nido Martinelli in via Tarsia, uno dei punti più ...

Gambarare piange Caterina Spigariol, la segretaria scolastica amica dei bambini - Gambarare piange Caterina Spigariol, la segretaria scolastica amica dei bambini - La 53enne è stata direttrice amministrativa all’asilo del paese e da qualche anno era all’istituto comprensivo di Camponogara ...