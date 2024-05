Roma | appartamento in fiamme a Serpentara

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 18 maggio 2024)– Nella tarda serata di ieri, intorno alle 22, un incendio ha devastato unal quarto piano di una palazzina di sette piani in via dei Vocazionisti 232. All’interno dell’abitazione si trovavano sette persone, tra cui due individui con disabilità. Una di queste è stata trasportata d’urgenza in ospedale in codice rosso. Altre tre persone sono state assistite sul posto dal personale sanitario intervenuto insieme ai vigili del fuoco. I pompieri sono riusciti a domare le, ma l’ha subito gravi danni da fumo ed è stato dichiarato inagibile. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia per le indagini del caso.