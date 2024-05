Sant’Anastasia | Carabinieri arrestano coppia per droga

(Di sabato 18 maggio 2024) Idella stazione dihanno arrestato un uomo e la sua compagna per detenzione diBlitz antidove idella locale stazione hanno arrestato il 28enne D. C., già noto alle forze dell’ordine, e la sua compagna incensurata che di anni ne ha 30. I militari hanno perquisito l’abitazione dellae hanno rinvenuto e sequestrato 22 dosi di cocaina e una pietra non ancora tagliata della stessa sostanza, un bilancino elettronico e diverso materiale per il confezionamento.Sequestrati poi 4 telefoni cellulari e 2.865 euro in contanti ritenuti provento del reato.Tutto era nascosto in cucina.L’uomo è stato trasferito in carcere mentre la donna, in stato interessante, è stata sottoposta agli arresti domiciliari. ...

Raid in banca, sfondano le vetrine e rubano la cassaforte: caccia alla banda - ...Marigliano al Corso Umberto I 428 mentre l'altro a Sant'Anastasia a via Madonna dell'Arco 112 . In entrambi i casi ignoti si sono introdotti negli istituti bancari spaccando le vetrine. I carabinieri ...

Sfondano le vetrate di due banche per rubare: doppio colpo in poche ore. indagini in corso - ... in Corso Umberto, mentre l'altro a Sant'Anastasia in via Madonna dell'Arco. In entrambi i casi ignoti si sono introdotti negli istituti bancari spaccando le vetrine. I carabinieri della sezione ...