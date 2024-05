Campi Flegrei | no - il terremoto di oggi a Napoli non è stato di 3 7 Cosa dice l’Ingv

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024), 18 maggio 204 – Continua a tremare la terra dei. E non è una novità. Ildinell’hinterland Napoletano èperò meno forte di quanto comunicato in un primo momento dal. Una prima rilevazione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – diffusa anche via Twitter – parlava infatti di uno sciame con una scossa di maggiore entità registrata alle 6.30 pari a magnitudo 3.7. I principali siti di informazione hanno correttamente riportato la notizia, citando l’Istituto. In un primo comunicato delle 7.07recitava che “sono stati rilevati in via preliminare 4 terremoti con magnitudo Md ? 0.0 e una magnitudo massima Md = 3.7 ± 0.3”. Una stima evidentemente a rialzo, visto l’aggiornamento delle 8.35 ...