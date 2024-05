Milan - il tramonto di Pioli Il tecnico è vicino ai saluti | Ultimi giorni? Non ci penso Noi meglio dell’anno scorso

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi ...

Si chiude domani il campionato del Milan , alle 18 al Vismara/Puma House of Football contro la Sampdoria. Le rossonere sono già certe del primo posto in poule salvezza, conquistato con una seconda parte di stagione senza sconfitte (cinque vittorie ...

Verso Torino-Milan, in conferenza stampa ecco la risposta ironica di Pioli sul suo futuro: ultime due partite per me? Di Kjaer e Giroud sì… Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di ...