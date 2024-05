Chico Forti - oggi il rientro in Italia La famiglia | Non abbiamo notizie ufficiali

(Di sabato 18 maggio 2024) Secondo quanto riporta Il Tempo, il 65enne trentino detenuto da 24 anni negli Usa è atteso all'aeroporto militare di Pratica di Mare, poi il trasferimento in carcere a Verona. Lo zio all'Adnkronos: "Mi auguro sia tutto vero, ma per adesso non c'è nulla di ufficiale", il 65enne trentino detenuto per 24 anni in

