(Di sabato 18 maggio 2024) Non basta fissare i valori della macchina per fare in modo che serva i nostri interessi. Le preferenze dei gruppi sociali sono infatti molteplici e non è possibile trovare un punto d'incontro utile a tutti

Ormai utilizzata negli ambiti più disparati, l’Intelligenza Artificiale è entrata anche in un campo che pensavamo esclusivo dell’essere umano, quello dell’arte. In questo episodio, esploriamo l’impatto dell’AI sulla nostra capacità creativa, fra ...

L'intelligenza artificiale ha "desideri" nascosti. Non è detto che siano gli stessi degli umani - L'intelligenza artificiale ha "desideri" nascosti. Non è detto che siano gli stessi degli umani - Non basta fissare i valori della macchina per fare in modo che serva i nostri interessi. Le preferenze dei gruppi sociali sono infatti molteplici e non è possibile trovare un punto d'incontro utile a ...

Festival del lavoro, etica e sicurezza nell'era dell'intelligenza artificiale - La diretta video - Festival del lavoro, etica e sicurezza nell'era dell'intelligenza artificiale - La diretta video - «Etica e sicurezza del lavoro nell’era dell’intelligenza artificiale», è questo il tema della quindicesima edizione del Festival del Lavoro in programma a Firenze dal 16 al 18 maggio. Intervengono ...

Jet con intelligenza artificiale affronta pilota umano, chi vincerà - Jet con intelligenza artificiale affronta pilota umano, chi vincerà - Il duello tra l'intelligenza artificiale (IA) e il pilota umano in un simulacro di combattimento aereo è stato come un fulmine a ciel sereno nel mondo della te ...