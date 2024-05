Turismo e Uganda - rapporto speciale | cosa può significare per il Paese

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 18 maggio 2024) Roma, 18 mag – Con un aumento previsto per il 2024 del 5,6%, l’è uno dei paesi africani con la più alta crescita economica: ciò è dovuto all’agricoltura (parliamo di un importante produttore di caffè e banane) e all’estrazione di petrolio. Ovviamente questi due settori non bastano per creare occupazione: partendo da questa valutazione, il governo ugandese punta alcome volano per lo sviluppo., saldo positivo Come tutti i paesi del mondo anche inl’affluso delsi è fermato nel 2020 per via della pandemia. Da lì si è però gradualmente ripreso, e nel 2024 le entrate sono state di 1 miliardo di dollari (una cifra in calo rispetto agli 1,6 miliardi del 2019 ma in forte aumento rispetto agli anni precedenti). Un aspetto importante di questi ...