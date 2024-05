Gaza: l'Idf trova i corpi di tre ostaggi israeliani. C'è anche Shani Louk, simbolo del raid al rave del 7 ottobre - gaza: l'Idf trova i corpi di tre ostaggi israeliani. C'è anche Shani Louk, simbolo del raid al rave del 7 ottobre - L'Italia e altri 12 Paesi chiedono a Israele di fermarsi a Rafah. Gli Usa hanno evacuato 17 medici americani. Raid aereo in Cisgiordania ...

Guerra ultime notizie. Gaza: Idf trova i corpi di tre ostaggi, c'è anche Shani Louk. Zelensky: no a tregua olimpica - Guerra ultime notizie. gaza: Idf trova i corpi di tre ostaggi, c'è anche Shani Louk. Zelensky: no a tregua olimpica - Il portavoce dell'Idf, il contrammiraglio Daniel Hagari, in un comunicato stampa ha affermato che l'esercito ha recuperato i corpi di tre ostaggi dalla Striscia di gaza. Hagari ha spiegato che i corpi ...

Guerra in Medio Oriente, sirene nel nord di Israele: allarme per attacchi con i droni. La tv israeliana: sospese le trattative sugli ostaggi a Gaza - Guerra in Medio Oriente, sirene nel nord di Israele: allarme per attacchi con i droni. La tv israeliana: sospese le trattative sugli ostaggi a gaza - L'Idf trova il corpo di Shani Louk, rapita la rave. L'Italia e 12 Paesi chiedono a Israele di fermarsi a Rafah ...