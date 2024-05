Pringles - Fanta e Snickers stupefacenti a Roma | così i pusher nascondevano la droga

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 18 maggio 2024) Bibite e snack. I Carabinieri arrestano due persone trovate in possesso di dosi dinascoste nelle confezioni di bibite gassate, confezioni di patatine e di cioccolata. La vicenda. Larinvenuta tra patatine e bevande – (ilcorrieredellacitta.com)Non si fermano i controlli antidei Carabinieri del Comando Provinciale di. Nell’ambito dei quotidiani servizi, in poche, d’intesa con la Procura della Repubblica di, due persone sono finite in manette perché gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze. Si tratta di una 52ennena, già nota alle forze dell’ordine, arrestata dai Carabinieri della StazioneTalenti, notata in piena ...