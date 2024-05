Roma Droga nascosta in patatine e cioccolato

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 18 maggio 2024) CRONACA DI– Due persone, una donna e un uomo, sono state arrestate dai Carabinieri in due operazioni distinte per traffico diin confezioni di. Nel primo caso, una donnana di 52 anni è stata fermata in zona Talenti mentre viaggiava in auto. Durante il controllo, i carabinieri hanno trovato un contenitore cilindrico die una bibita in lattina contenenti 11 involucri di cocaina e 1.485 euro in contanti, somma considerata provento di attività illecita. In via Otello Stefanini, zona Anagnina, un 23enne egiziano senza fissa dimora e con precedenti è stato arrestato. Il giovane, che si aggirava con atteggiamento sospetto intorno al Terminal Anagnina, è stato controllato dai carabinieri. Nella sua busta sono state ...