Agricoltura | ass lombardo Beduschi - ‘politica deve fare molt - anche per suolo’

(Di sabato 18 maggio 2024) Mantova, 18 mag. (Adnkronos) – ?La politicao per l?e per il suolo, ma soprattuttoriannodare un nodo che si è sciolto negli ultimi anni che è il patto tra la politica e la scienza. Le ultime commissioni europee, soprattutto, hanno relegato l’a un ruolo di super indagata verso problemi che riguardano la sostenibilità ambientale e il rispetto degli animali e del suolo. Questo è assolutamente un paradigma da rovesciare, perché l’agricoltore da sempre mangia con la natura e mangia per la natura e quindi è il primo custode ed è il primo che ha l’interesse a rispettarla?. A dichiararlo Alessandro, assessore all’, Sovranità alimentare e foreste di regione Lombardia, a margine dell?evento ?Open ...

alzare l’asticella per affrontare un girone che più di ferro non si può, e fare chiarezza. In un raggruppamento che il prossimo anno comprenderà formazioni come le blasonate e deluse Pescara, Spal ed Entella, la retrocessa Ascoli, almeno una tra ...

Italia e Francia sempre più vicine nella collaborazione in campo economico, sui temi della transizione green e sulla necessità di un’azione sinergica in vista di un maggior riconoscimento in sede internazionale. È quanto emerge dalla seconda ...

Mantova, 18 mag. (Adnkronos) - “La politica deve fare molto per l' Agricoltura e per il suolo, ma soprattutto deve riannodare un nodo che si è sciolto negli ultimi anni che è il patto tra la politica e la scienza. Le ultime commissioni europee, ...

Salvini: «L’attentatore di Fico era di sinistra europeista». La strategia per strappare voti a Meloni - Salvini: «L’attentatore di Fico era di sinistra europeista». La strategia per strappare voti a Meloni - Prima Matteo Salvini che accusa: « Chi voleva uccidere Fico è della sinistra europeista». Poi il suo fedelissimo Claudio Borghi che annuncia di aver presentato la proposta di legge per abrogare l’obbl ...

B7, Marcegaglia: "G7 deve difendere valori fondanti democrazia" - B7, Marcegaglia: "G7 deve difendere valori fondanti democrazia" - "Oggi evidenziamo che c'è un grande problema di competitività per tutti i paesi del G7" ...

Pioli “Ultimi giorni al Milan Cerco di non pensarci” - Pioli “Ultimi giorni al Milan Cerco di non pensarci” - MILANO (ITALPRESS) - "I miei ultimi giorni al Milan Cerco di non pensarci". Così Stefano Pioli, in conferenza stampa, alla vigilia della penultima di cam ...