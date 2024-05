Megalopolis - recensione | il futuro di Coppola è già passato

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 18 maggio 2024) Ladi: il sogno di Francis Fordinseguito per tutta la vita ha un'ambizione grandissima, ma è un film che vuole immaginare ilnon riuscendoci, perché figlio di una visione del mondo ormai superata. "Sono due le cose che non si riescono a guardare direttamente negli occhi: il sole e la propria anima". Lo dice Cesar Catilina, il protagonista del film inseguito per metà della propria vita, ma è come se Francis Fordlo dicesse a se stesso. Presentato in concorso al Festival di Cannes,, il sogno immaginato per la prima volta ai tempi di Apocalypse Now, è realtà. I cattivi presagi si erano allineati numerosi: la scrittura del film è stata rimaneggiata innumerevoli volte, passati gli anni (e diminuito il potere commerciale del regista) ...