Grande Fratello - Paolo Masella in radio sferra un attacco a Beatrice Luzz - lei oggi appare sui social | Stanotte ho pianto

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 18 maggio 2024) Sebbene siano trascorsi circa due mesi dalla fine del, gli attacchi fra gli ex concorrenti del reality show di Alfonso Signorini non accennano a placarsi. Anzi. Ogni occasione, o meglio ospitata, è buona per scagliarsi contro gli ex compagni di avventura. The last but not the least a finire nel centro di una diatribasono statii. Nella giornata di ieri il macellaio romano è stato ospite a RDS Next, il programmafonico condotto da due volti noti al pubblico del Gf, ovvero Alessia Prete e Martina Nasoni. Nel corso dell’intervista,hato unall’attrice. Parole che non sono affatto rimaste indifferenti al popolo del web: “Che ...