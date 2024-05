' Fleximan' ha un volto - c' è un indagato a Rovigo

(Di sabato 18 maggio 2024) Ha un, anche se per ora è sospettato solo di cinque episodi su un totale di almeno una quindicina, il misterioso «» che dall’estate scorsa si è autoproclamato vendicatore degli automobilisti vessati dagli autovelox, quasi sicuramente emulato da altri 'seguaci' in Veneto e altrove. I carabinieri di Adria e del Nucleo operativo radiomobile dihanno denunciato un uomo di 42...

Nicola Larini, secondo a Imola nel giorno della morte di Senna: “Era un amico, salii sul podio senza sapere. Poi me ne andai in silenzio” - Nicola Larini, secondo a Imola nel giorno della morte di Senna: “Era un amico, salii sul podio senza sapere. Poi me ne andai in silenzio” - A Imola arrivò l’unico podio della carriera, nel weekend del 1994 ricordato nella storia per le tragedie di Roland Ratzenberger e Ayrton Senna. Nicola Larini, 60 anni, sostituì l’infortunato Jean Ales ...