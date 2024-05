(Di sabato 18 maggio 2024) CRONACA DI– (AGENZIA NOVA) Un’area di 3 mila metri quadrati, a ovest dei parcheggi delladi, e’ stata trasformata inper rifiuti speciali. Quando i carabinieri di Ponte Galeria, nella giornata di ieri, hanno effettuato un controllo, hanno trovato scarti di lavorazione di alluminio, materiale di risulta di varia natura, calcinacci e altro materiale speciale. L’area, vicina all’ingresso ovest dellacontrassegnato dalle lettere A, B e C, e’ quindi stata sottoposta a sequestro. Nell’ambito dei controlli svolti ieri, inoltre, dai carabinieri della compagnia di Ostia nelle zone tra Massimina e Piana del Sole, sono stati arrestati due uomini. Uno e’ stato colto in flagranza di reato per evasione perche’ non era in casa nonostante un provvedimento ...

Una nube nera minacciosa si è alzata sul cielo di Roma per un Incendio in via Collatina : a fuoco vari tipi di rifiuti in una discarica a cielo aperto

Roma Capitale ha pubblicato le vincitrici per le gare d’appalto che serviranno a far chiudere la discarica di Malagrotta . I lavori previsti per la chiusura della discarica di Malagrotta (credits @Ambiente Quotidiano) – Ilcorrieredellacitta.comE’ ...

Stoccaggio illecito di rifiuti, operazione della polizia in 33 province: 40 aree sequestrate, 103 denunce - Stoccaggio illecito di rifiuti, operazione della polizia in 33 province: 40 aree sequestrate, 103 denunce - In provincia di Reggio Calabria sono state sequestrate 6 aree dove sono emerse irregolarità connesse all’utilizzo di forni di verniciatura, mentre in provincia di roma è stata controllata e ...

Roma: appartamento in fiamme a Serpentara - roma: appartamento in fiamme a Serpentara - Un appartamento è andato a fuoco, intorno alle 22 di ieri sera, in via dei Vocazionisti 232 in zona Serpentara a roma. All'interno ...

Roma: discarica abusiva in zona nuova Fiera - roma: discarica abusiva in zona nuova Fiera - CRONACA DI roma – (AGENZIA NOVA) Un’area di 3 mila metri quadrati, a ovest dei parcheggi della nuova Fiera di roma, e’ stata trasformata in discarica per rifiuti speciali.