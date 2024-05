Rapine in centro e nel parcheggio de ‘I Sanniti’ - spaccio di droga | 4 arresti a Benevento

(Di sabato 18 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNella mattinata odierna, all’esito della complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, militari della Compagnia Carabinieri dihanno dato esecuzione ad una ordinanza – emessa dal Giudice per le indagini preliminari di– di custodia cautelare aglidomiciliari nei confronti di quattro persone di: Mattia Fusco, 20 anni, difeso dall’avvocato Massimiliano Cornacchione; Silvino Franco, 35 anni, Angelo Fallarino, 56 anni, entrambi difesi dall’avvocato Gerardo Giorgione; e Cristina Boffa, 47 anni, difesa da Giorgione e dall’avvocato Simona Voso. Tali soggetti sono ritenuti gravemente indiziati, il primo di rapina e tentata rapina, il secondo e la terza, conviventi, per concorso nel ...

