Guerra in Ucraina, Mosca: eliminati nel Donbass 125 militari ucraini in 24 ore - Guerra in Ucraina, Mosca: eliminati nel donbass 125 militari ucraini in 24 ore - I militari del gruppo tattico Est delle Forze armate russe hanno eliminato 125 combattenti ucraini nelle ultime 24 ore nel donbass. A riportarlo è la Tass, citando le dichiarazioni del portavoce del ...

Guerra Ucraina, a Kharkiv evacuate 10.000 persone. Zelensky: «Contrari a qualsiasi tregua olimpica» - Guerra Ucraina, a Kharkiv evacuate 10.000 persone. Zelensky: «Contrari a qualsiasi tregua olimpica» - Quasi 10.000 persone sono state evacuate nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina nord-orientale: lo ha reso noto il governatore della regione. L'Ucraina ha chiesto all'amministrazione statunitense di « ...

Guerra Ucraina, Zelensky: «Contrari a qualsiasi tregua olimpica». Attacco russo nel Donbass, strage di militari ucraini - Guerra Ucraina, Zelensky: «Contrari a qualsiasi tregua olimpica». Attacco russo nel donbass, strage di militari ucraini - C'è stata un'esplosione a Belgorod, città russa al confine con l'Ucraina, a seguito di un allarme per un attacco missilistico. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Tass, mentre il governatore della ...