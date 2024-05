Stoccaggio illecito rifiuti -103 denunce

(Di sabato 18 maggio 2024) 10.02 Maxi-operazione di polizia in 33 province contro lodi. Controllate 168 aree, 40 delle quali sono state poste sotto sequestro. Denunciate a piede libero 103 persone per reati legati alla gestione illecita dei. Due persone sono state arrestate in flagranza di reato. Durante i controlli, che si sono svolti dal Nord al Sud del Paese, sono state riscontrate 85 violazioni amministrative per un importo di oltre 200.000 euro.

