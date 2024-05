Orlando Avs | “Ponte sullo Stretto irrealizzabile - serve a dare qualche obolo a politici e progettisti”

(Di sabato 18 maggio 2024) L'ex sindaco d Palermo Leoluca, candidato alle europee come capolista nella circoscrizione Isole con Avs, è sicuro che il pontedi Messina non verrà realizzato: "È un'opera faraonica, dal sapore coloniale, chesoltanto a distrarre gli abitanti della Sicilia e della Calabria e al tempo stesso apolitico e aprogettista".

Un altro scandalo tocca, e da molto vicino, il Pd. E lo scandalo tocca i dem proprio in Puglia, epicentro di uno dei casi politici più impattanti delle ultime settimane, ovvero quello di Bari, gli accertamenti del Viminale su possibili ...

Il processo sullo scandalo del cimitero di Sezze slitta ancora - Il processo sullo scandalo del cimitero di Sezze slitta ancora - Ennesimo rinvio ieri mattina dell’udienza preliminare a carico delle 29 persone indagate nell’inchiesta “Omnia 2” che aveva fatto emergere una serie di gravi violazione ...

Europee: Milazzo a Marsala. Il Pd per la "rigenerazione urbana", domani c'è Orlando - Europee: Milazzo a Marsala. Il Pd per la "rigenerazione urbana", domani c'è orlando - orlando ha anche manifestato forte opposizione alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, definendola un’opera contraria a tutte le più elementari regole tecniche e devastante per ...

Burlando sullo yacht di Spinelli: “Io al pranzo della lasagna Iniziò la fine del sistema Toti” - Burlando sullo yacht di Spinelli: “Io al pranzo della lasagna Iniziò la fine del sistema Toti” - «Da quel famoso pranzo sullo yacht di Spinelli è iniziata la crisi del centrodestra ... «Non spetta a me parlare di nomi», dice rispetto all’eventuale candidatura di Andrea orlando, «ma sarebbe ...