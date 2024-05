Basta liberarsi degli oggetti - o forse no L’ultimo romanzo di Michele Mari

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 18 maggio 2024) "Cos’è ’sta ossessione che ha la gente coi libri? Se li mettono in casa come fossero trofei. A cosa ti servono dopo che li hai letti?”, diceva Jerry Seinfeld. Andatelo a dire a Peter Kien, il protagonista dell’unicodi Canetti. Andatelo a dire al protagonista del nuovodi, Locus desperatus (Einaudi), che di colpo si trova una figura misteriosa che vuole portargli via la casa facendo strane croci sul suo stipite. L’uomo che lo disturba non è uno di quegli agenti immobiliari con la sua cravatta in poliestere a righe che vuole farti una “valutazione gratuita”. Ma un tizio “minuto, ingobbito”, con i capelli unti, che “sembrava uscito da un racconto di Hoffmann”. Qui i demoni non sono quelli che creano la gentrification, i profeti del mattone bene rifugio da trasformare in BnB. Qui i demoni sono ...