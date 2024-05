Roma - palazzina in fiamme | grave un disabile e tre intossicati

(Di sabato 18 maggio 2024), 18 maggio 2024 – Alle ore 22:00 circa di ieri sera, i Vigili del fuoco disono intervenuti con due squadre, due Autoscale, un’autobotte e il Carro Teli, in Piazza dei Vocazionisti,232 per l’incendio di un’appartamento al quarto piano di unadi sette. All’interno erano presenti sette persone due delle quali invalidi, una di queste è stata trasportata in codice rosso in ospedale mentre altre tre persone sono state affidate al personale sanitario giunto sul posto. L’intero appartamento è stato interdetto per danni da fumo. Funzionario VVF di servizio, 118 e Polizia sul posto per quanto di loro competenza.

