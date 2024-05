Agricoltura - Syngenta | Il futuro è nel suol - si deve salvaguardare

Agricoltura, Scaglia (Syngenta): "L'agricoltore è il nostro patrimonio più importante" - Agricoltura, Scaglia (syngenta): "L'agricoltore è il nostro patrimonio più importante" - Mantova, 18 mag. (Adnkronos) - “Noi ci occupiamo di innovazione che si basa sulla scienza e sulla tecnica. Il nostro problema è comunicare questo in modo ottimale alle persone. Mantova è una di queste ...

Agricoltura, Syngenta: "Il futuro è nel suolo, si deve salvaguardare" - Agricoltura, syngenta: "Il futuro è nel suolo, si deve salvaguardare" - Salvaguardare il suolo per garantire un futuro prospero al mondo dell’agricoltura: è il messaggio lanciato quest’oggi da syngenta, azienda leader globale nel settore dell’agribusiness, nel contesto ...

Jacopo Fo davanti all’ex consolato israeliano a Milano urla una poesia per la pace: “Avete dimenticato la vostra umanità” – Video - Jacopo Fo davanti all’ex consolato israeliano a Milano urla una poesia per la pace: “Avete dimenticato la vostra umanità” – Video - “Io ho sempre condannato la violenza di Hamas come quella del governo di Netanyahu. Credo che oggi lo strumento del grande corteo stia dimostrando che non serve, anche perché si infiltrano sempre pers ...