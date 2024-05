Terremoto ai Campi Flegrei - nuove scosse all’alba | la più forte di magnitudo 3 7

(Di sabato 18 maggio 2024) Questa mattina isi sono svegliati tra ledi un nuovo: l’evento sismico, come segnalato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è iniziato alle 6.06, ma ha raggiunto un picco di3.7 alle 6.30. Al momento non risultano danni, ma lesono state avvertite dalla popolazione. E c’è chi prova a sdrammatizzare sui social: «Anche stamattina una bella sveglia», twitta un’utente. Amaro sarcasmo anche nei post di chi consiglia di passare daiper «weekend di movida notturna e mattutina»: «Divertimento assicurato dagli sciami sismici del fine settimana». May 18, 2024 C’è però chi lamenta che aspetta tutta la settimana il sabato per dormire a lungo, e deve vedere i suoi sogni ...

