Le ricette di Bruna Ermes | una storia d’amore e trattoria | presentazione con Vaccari e Bottura

(Di sabato 18 maggio 2024) ROMA – Martedì 21 maggio, alle ore 11.30, presso la Sala del Cenacolo nel Complesso di Vicolo Valdina della Camera, si svolge ladel libro “Ledella: una”, con la proiezione del docu-film “Ciao Gabiàn” dedicato all’osteRinaldi. Partecipano, fra gli altri, il segretario di presidenza Stefanoe lo chef Massimo. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Sessant’anni di piatti, di allegria, di gioia regalata agli amici e ai clienti, con fatica e sacrificio, con tanto lavoro, ma anche sessant’anni, e più, di amore, di emozioni, di vita.ed, ...

