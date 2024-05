Chico Forti - cosa succede ora? Finirà di scontare la pena in Italia ma potrebbe beneficiare della libertà condizionale

Secondo indiscrezioni di Quarto Grado, il rientro di Chico Forti in Italia sarebbe imminente: " potrebbe atterrare a Roma già nelle prossime ore". Poi verrà trasferito in carcere dove continuerà a scontare l'ergastolo.Continua a leggere

Articolo pubblicato sabato 18 Maggio 2024, 10:04 Il rientro in Italia del carcerato Chico Forti è sempre più vicino. Le indiscrezioni vedono il detenuto Italia no rimettere piede nel Bel Paese entro due settimane. oggi , però, il quotidiano Il Tempo ...

Chicco Forti arriverà oggi in Italia: la famiglia, “No comment” - Chicco Forti arriverà oggi in Italia: la famiglia, “No comment” - chico Forti, il 65enne trentino rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo una lunga detenzione, potrebbe arrivare oggi in Italia. Lo ha scritto il quotidiano ‘Il Tempo’m citando ...

Chico Forti rientra oggi in Italia dopo 24 anni di carcere: aereo a Pratica di Mare, poi al penitenziario di Verona - chico Forti rientra oggi in Italia dopo 24 anni di carcere: aereo a Pratica di Mare, poi al penitenziario di Verona - «Per me ora comincia la rinascita»: queste le parole riferite da Forti poco prima del suo trasferimento, dal carcere a Miami all'Agenzia statunitense per l'immigrazione, a persone a lui vicine.