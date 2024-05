Manifestazione per la pace a Verona - Papa | Città dell' amor - più forte di odio e morte

(Di sabato 18 maggio 2024)Francesco è aper una visita pastorale nel nomea giustizia e. L’elicottero con a bordo il Pontefice è partito alle 6.30 dall'eliporto del Vaticano ed è atterrato intorno alle 8 nel piazzale antistante lo Stadio Bentegodiveneta. Ad accogliere Bergoglio il vescovo Domenico Pompili, il presidente del Veneto Luca Zaia, il sindaco Damiano Tommasi e il presidentea Camera Lorenzo Fontana. Francesco è poi salito in auto per iniziare la sua visita nellascaligera.

