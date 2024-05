(Di sabato 18 maggio 2024) Dopo giorni in cui si sono rincorse voci e indiscrezioni su possibili date dell'interrogatorio chiesto dal governatore ligure Giovanni, agli arresti domiciliari dal 7 maggio per corruzione, a chiarire la situazione arriva la precisazione deltore capo di Genova. Il presidente della Regione, "così come qualsiasi indagato, può presentare una memoria" o fare "spontanee dichiarazioni al Riesame", ha detto. Nelle prossime ore, intanto, con una consulenza tecnica irripetibile verrà effettuata la copia del contenuto dei telefoni e dei dispositivi elettronici sequestrati ae agli altri indagati. Anche per questo passaggio tecnico i tempi per l'interrogatorio del governatore si potrebbero allungare.

L’ Inchiesta per corruzione che ha travolto il governatore della Liguria , Giovanni Toti , continua a far parlare di sé con nuovi sviluppi. Toti , agli arresti domiciliari dal 7 maggio, ha finalmente rotto il silenzio tramite il suo legale, ...

Toti, lite centrodestra-procura: «Interrogatelo subito». I pm di Genova: «Decidiamo noi quando sentirlo» - toti, lite centrodestra-procura: «Interrogatelo subito». I pm di Genova: «Decidiamo noi quando sentirlo» - Cominciato con le accuse sui tempi ritenuti «sospetti» dell’inchiesta, a un mese dalle europee, e proseguiti con il dibattito sulla necessità o meno degli arresti domiciliari per toti. Da una parte ...

Perché non fidarsi di questa giustizia - Perché non fidarsi di questa giustizia - Leggere le paginate sull'inchiesta che sta terremotando la Liguria può certamente ... per cui i finanziamenti a norma di legge diventano «soldi a toti», le questioni private donnine, vizi, spese pazze ...

Inchiesta Liguria, la Procura sull’interrogatorio di Toti: “Pm non obbligato a sentirlo” - inchiesta Liguria, la Procura sull’interrogatorio di toti: “Pm non obbligato a sentirlo” - Dopo giorni in cui si sono rincorse voci e indiscrezioni su possibili date dell'interrogatorio chiesto dal governatore ligure Giovanni toti, agli arresti domiciliari dal 7 maggio per corruzione, a ...