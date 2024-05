Funzione pubblica e vita privata | considerazioni a partire dal caso Toti e Genova

(Di sabato 18 maggio 2024) Roma, 18 mag – L’affaire ligure che sta riempiendo le pagine dei quotidiani e che sta infiammando il dibattito politico porta alla luce una questione molto delicata e complessa, e cioè la relazione frain chi esercita cariche pubbliche, partendo daldi Giovannima senza riflettere specificamente su quello.partendo dalNon è intenzione di chi scrive fare speculazioni circa l’inchiesta in corso; propendere per l’una o per l’altra ipotesi sarebbe come costruire mattoni senza avere la malta o cercare di risolvere un problema senza avere tutti i dati. I dati sono nelle mani degli inquirenti e della difesa, e sarà il processo a stabilire la verità ...

“Il 29 va la tua roba… ricordati che io sto aspettando anche una mano… eh? (…) Tanto domani va tutto eh? Va la proroga, però ti devo venire a trovare, che qua se no finiscono le elezioni . Ora finiamo ‘sta operazione qua poi ci vediamo per parlare ...

